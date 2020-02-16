taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0543
Euro
6.5611
Altın
1582.6
Borsa
120151.44
Gram Altın
308.087
Bitcoin
62628.15

Antalya’da üç ayrı trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı

Finike-Elmalı karayolunda 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Finike ve Kumluca ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında ise 8 kişi yaralandı.

İHA | 16.02.2020 - 01:44..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Finike Elmalı karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücülerden Bilal Uslu (43) yaşamını yitirdi, diğer sürücü Şamil A. hafif yaralandı.

Kaza saat 16.00 sıralarında Finike-Elmalı karayolunun 57’nci kilometresinde meydana geldi. Finike’den Elmalı istikametine seyir halindeki Bilal Uslu yönetimindeki 07 TV 837 plakalı otomobille karşı yönden gelen Şamil A. (46) yönetimindeki 07 VAF 03 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Finike Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Bilal Uslu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan Şamil A.’nın tedavisi sürüyor.

Antalya’da üç ayrı trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı

VİRAJI ALAMAYIP TAKLA ATTI

Ayrıca Kumluca Antalya Karayolu Belen mevkiinde 07 LH 606 plakalı otomobil virajı alamaması sonucu takla atarak yoldan çıktı. Kazada sürücü Mehmet Ö. ve eşi Şerif Ö. hafif yaralandı. Mehmet Ö.’nün otomobilinin arkasında, "parası olan değil hastası olan biner" yazdığı görüldü.

Antalya’da üç ayrı trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı

ŞARAMPOLE YAN YATTI

Yine Kumluca Antalya karayolu Kumluca çıkışında meydana gelen trafik kazasında ise Ahmet Akkan’ın (20) kullandığı 07 ABF 207 plakalı minibüs hafif yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybedilince takla attı. Şarampole yan yatan minibüste bulunan 7 kişiden 3’ü hafif yaralandı. Yaralılar hastanede ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.

İlginizi Çekebilir
Belediye başkan yardımcısı, AK Partili seçmene küfür etti
İstanbul Sultanbeyli'de, tapu rayiç bedeline tepki göstermek için belediye önünde toplanan vatandaşlara belediye başkan yardımcısı, hakaretle karşılık verdi.
Sultangazi'de trafo yangını
İstanbul Sultangazi'de bir trafo, bilinmeyen nedenle alev alev yanarken, mahalle sakinleri kısa süreli paniğe kapıldı.
2 gün önce taşındıkları ev yanınca sokakta kaldılar
Denizli'de, fabrika işçisi Nazmi İçerki'nin (32), 2 gün önce taşındığı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Ölüme terk edilen göçmenler donmak üzereyken kurtarıldı
İnsan tacirleri tarafından sınır bölgelerinde ölüme terk edilen kaçak göçmenleri, Türkiye sınırında Mehmetçik kurtarıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Belediye başkan yardımcısı, AK Partili seçmene küfür etti
Belediye başkan yardımcısı, AK Partili seçmene küfür etti
158
3 farklı role girip dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı
3 farklı role girip dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı
9
Bekçileri bıçakla yaralayan saldırgan vuruldu
Bekçileri bıçakla yaralayan saldırgan vuruldu
0
Antalya’da üç ayrı trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı
Antalya’da üç ayrı trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı
0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir