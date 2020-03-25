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Antalya'da uyarıları dinlemeyenler sahile akın etti

Antalya'da koronavirüsle mücadele kapsamında "Evde Kal" uyarılarını dikkate almayan bazı vatandaşlar, Konyaaltı sahilinde denize girdi, güneşlendi.

DHA | 25.03.2020 - 16:50..
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Koronavirüs salgınını önlemek için yapılan "Evde Kal" çağrıları, kimi vatandaşlar tarafından dikkate alınmıyor.

Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı 25 dereceyi gösterince, koronavirüs salgınına rağmen kent sakinleri Konyaaltı sahiline akın etti.

Plajı dolduran vatandaşlar, birbirlerine güvenli mesafe bırakarak güneşlendi.

Güneşlenenlerin yanı sıra denize girenler de oldu. Bazı ailelerin, çocuklarını da yanlarında getirdikleri görüldü.

Sahilden balık avlayan olta balıkçılarının da ellerine eldiven taktıkları gözlendi. Bazı kadınların da maskeleriyle güneşlendiği ve kumsalda uyuduğu dikkat çekti.

Antalya'da vatandaşlar uyarıları dinlemeyip, sahile koştu -3

80 YAŞINDA SAHİLE GELDİ

Yaklaşık 55 yıl Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan Cafer Yazgü (80), sahile gelenler arasındaydı.

65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasının yasak olduğunu bildiğini, fakat 5 gündür evinde kapalı olduğu için bunaldığını söyleyen Yazgü, "Buraya gelirken otobüse binmedim. Gözlüğümü, maskemi ve eldivenlerimi takarak sokağa çıktım. Tüm önlemlerimi aldım, kimseyle temasta bulunmadım. Amacım biraz deniz havası alıp eve dönmek. Ben kimseye virüs bulaştırmayayım, kimse de bana bulaştırmasın." dedi.

Antalya'da vatandaşlar uyarıları dinlemeyip, sahile koştu -5

ÇOCUKLARIYLA SAHİLDE GÜNEŞLENDİ

Antalya'da yerleşik yaşayan Rus vatandaşı Anya Aleksiyeva, çocuklarıyla birlikte sahilde güneşin keyfini çıkardı. Gazetecilerin 'Koronavirüsten korkmuyor musunuz? sorusunu 'Hayır' diyerek cevaplayan Aleksiyeva, güneşlenmeye devam etti.

Antalya'da vatandaşlar uyarıları dinlemeyip, sahile koştu -1

"BİSİKLETLE ÇIKTIM, DENİZE GİRİP EVE DÖNECEĞİM"

Koronavirüs salgını nedeniyle bir haftadır evinde yaşadığını anlatan Ender Yutulmaz, "Bisikletle geldim, denize giriyorum, tekrar bisikletimle eve döneceğim. Kimseyle temasta bulunmuyorum. Kapalı yerlere girmiyorum, dikkatli oluyor bağışıklık sistemimi güçlendiriyorum." diye konuştu.

Antalya'da vatandaşlar uyarıları dinlemeyip, sahile koştu -2



Antalya'da vatandaşlar uyarıları dinlemeyip, sahile koştu -4

Antalya'da vatandaşlar uyarıları dinlemeyip, sahile koştu -6

Antalya'da vatandaşlar uyarıları dinlemeyip, sahile koştu -7

Antalya'da vatandaşlar uyarıları dinlemeyip, sahile koştu -8

Antalya'da vatandaşlar uyarıları dinlemeyip, sahile koştu -9

Antalya'da vatandaşlar uyarıları dinlemeyip, sahile koştu -10

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