Antalya'nın Kepez ilçesinde, 5 katlı binanın giriş katında yaşayan uyuşturucu almak için bir arkadaşı ile görüşen Cengiz B. ile babası Sinan B. arasında tartışma çıktı.
Sinan B., oğlunun uyuşturucu almasına izin vermeyince tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.
BABASINI KARNINDAN BIÇAKLADI
Cengiz B., babasını sol karın boşluğundan bıçakla yaralayıp kaçarken, yaralanan Sinan B. 112'yi arayıp, yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Antalya'da uyuşturucu bağımlısı, babasını bıçakladı ViDEO
YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle Sinan B., özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı.
Polis, Cengiz B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.