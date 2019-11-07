taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7432
Euro
6.3603
Altın
1491.35
Borsa
101940.95
Gram Altın
275.628
Bitcoin
53246.48

Antalya'da uyuşturucu içenlere hap satan doktor yakalandı

Uyuşturucu içen şahıslara para karşılığı hap satıp,, otelde bulunan turistlere sahte rapor düzenleyen doktor gözaltına alındı.

İHA | 07.11.2019 - 10:20..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Antalya Manavgat Ilıca Mahallesi’nde özel kliniği olan doktor Ünal O.'nun bölgede uyuşturucu içen şahıslara lycra, xanax vb. hapları para karşılığı sattığı, otelde bulunan turistlere sahte rapor düzenleyerek karşılığında para aldığı, reçete yazdığı şahıslara ilaç sattığı, yanında çalışan elemanları doktor olarak tanıtıp hasta muayene ettirdiği ortaya çıktı.

Doktor Ünal O.’nun kliniğine KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte operasyon düzenlendi.

UYUŞTURUCU ÖZELLİKTE İLAÇLAR ELE GEÇİRİLDİ

Klinikte yapılan aramada uyuşturucu özelliği ihtiva eden 8 kutu lyrca, 10 kutu contramal, 9 kutu xanax ve 8 kutu diazem olmak üzere değişik türlerde bin 200 kutu ilaç, 20 adet kaşe, 1 adet FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’e ait kitap, 2 adet bilgisayar, 2 adet cep telefonu, yeşil ve kırmızı renkli reçeteler, doktor raporları, turistler adına düzenlenmiş yüksek miktarlı faturalar olmak üzere 15 karton evrak ele geçirildi.

Para karşılığı uyuşturucu hap satan ve turistlere sahte rapor düzenleyen doktor yakalandı -1

SAHTECİLİK VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA

Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla ele geçen malzemelere el konulurken şüpheli doktor Ünal O. ise bozulmuş veya değiştirilmiş ilaçların ticareti, kişilerin sağlığını ve hayatını tehlikeye sokacak şekilde ilaç satma, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma suçlarından gözaltına alındı.

Para karşılığı uyuşturucu hap satan ve turistlere sahte rapor düzenleyen doktor yakalandı -2

Para karşılığı uyuşturucu hap satan ve turistlere sahte rapor düzenleyen doktor yakalandı -3

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zinedine Zidane: Oyuncularım hırslı oynamayı tercih etti

Zinedine Zidane: Oyuncularım hırslı oynamayı tercih etti

176
Fatih Terim: Sadece üzülmüyorum, utanıyorum da

Fatih Terim: Sadece üzülmüyorum, utanıyorum da

461
Galatasaray'a 6 Kasım yaramıyor

Galatasaray'a 6 Kasım yaramıyor

307
Çin'den gelen yük treni, Marmaray ile Avrupa'ya geçti

Çin'den gelen yük treni, Marmaray ile Avrupa'ya geçti

76
Mustafa Cengiz'in Real Madrid yorumu yeniden gündemde

Mustafa Cengiz'in Real Madrid yorumu yeniden gündemde

141
11 bin bilim insanı uyarıyor: Küresel felaket yakın

11 bin bilim insanı uyarıyor: Küresel felaket yakın

29
Adanalı albinolar, 4 mevsim gölge arıyor

Adanalı albinolar, 4 mevsim gölge arıyor

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir