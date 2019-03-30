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Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 38 tutuklama

Antalya’da son üç ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda kişi tutuklandı.

İHA | 30.03.2019 - 10:04..
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otogar ve havalimanı ile Yeşildere, Gebizli ve Doğuyaka mahallelerinde ’alan denetimi projesi’ kapsamında çalışma yaptı.

NARKOTİK UYUŞTURUCU SATICILARINA GÖZ AÇTIRMADI

Narkotik ekipleri, 1 Ocak-25 Mart tarihleri arasında sokak satıcıları ve madde bağımlılarına yönelik yaptığı operasyonlarda, 452 şahıs hakkında ’uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak’ suçundan işlem yaptı.

Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 38 tutuklama

MADDELERE EL KONULDU, 38 ZANLI TUTUKLANDI

Operasyonlarda, 4 kilo 298,34 gram esrar, 6 bin 20 ekstasy hap, 1 kilo 214,24 gram eroin, 143,11 gram kokain, 31,24 gram metamfetamin, 78 adet sentetik ecza, 5 hassas terazi, 2 av tüfeği ve 49 fişek, 7 bin 20 TL, 100 dolar ve 5 euro para ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 38 zanlı mahkemece tutuklandı.

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