Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 38 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otogar ve havalimanı ile Yeşildere, Gebizli ve Doğuyaka mahallelerinde ’alan denetimi projesi’ kapsamında çalışma yaptı.

NARKOTİK UYUŞTURUCU SATICILARINA GÖZ AÇTIRMADI

Narkotik ekipleri, 1 Ocak-25 Mart tarihleri arasında sokak satıcıları ve madde bağımlılarına yönelik yaptığı operasyonlarda, 452 şahıs hakkında ’uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak’ suçundan işlem yaptı.

MADDELERE EL KONULDU, 38 ZANLI TUTUKLANDI

Operasyonlarda, 4 kilo 298,34 gram esrar, 6 bin 20 ekstasy hap, 1 kilo 214,24 gram eroin, 143,11 gram kokain, 31,24 gram metamfetamin, 78 adet sentetik ecza, 5 hassas terazi, 2 av tüfeği ve 49 fişek, 7 bin 20 TL, 100 dolar ve 5 euro para ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 38 zanlı mahkemece tutuklandı.