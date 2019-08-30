Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenledi.
UYUŞTURUCU VE PARA ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda 8 kilo 337 gram sentetik kannabinoid, 9 kilo 700 gram katkı maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 4’ü ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak’ suçundan tutuklanırken, 1’i serbest bırakıldı.