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Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İHA | 30.08.2019 - 11:03..
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenledi.

UYUŞTURUCU VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 8 kilo 337 gram sentetik kannabinoid, 9 kilo 700 gram katkı maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 4’ü ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak’ suçundan tutuklanırken, 1’i serbest bırakıldı.
Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

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