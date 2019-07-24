Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 93 gözaltı

Şehirde bir hafta boyunca uyuşturucu ticareti yapan kişiler ile ilgili operasyonlar düzenlendi.

BİRÇOK UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 15-21 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği operasyonda 10 bin 146 ekstasy hap, bin 853 gram skunk esrar, 28,9 gram esrar, 207,52 gram eroin, 55,70 gram kokain, 39,40 gram metamfetamin, 1,30 gram sentetik uyuşturucu, 4 adet sentetik ecza, 7 kök kenevir bitkisi yakalandı.

93 ZANLI HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

"Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 67, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 26 olmak üzere toplam 93 zanlı hakkında işlem yapıldı.