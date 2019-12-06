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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 16 kişi tutuklandı

Antalya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan, 18 şüpheliden 16’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 06.12.2019 - 21:11..
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Antalya'da Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 16 kişi tutuklandı

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler yaptıkları çalışmalarda teknik ve fiziki takip sonrası çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda B.Ş., A.R.K., Ö.E., M.Ş., C.D.F., A.A., V.A.S., H.P., V.U., İ.K., T.Y., H.B., A.D., İ.B.Ş., B.B., M.Ş., A.Y. ve yabancı uyruklu R.D. isimli 18 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 661 gram esrar, 356 gram metamfetamin, 38 gram eroin, 30 adet lyrica hap, 12 gram skunk, 7 kök Hint keneviri, 5 gram toz esrar, 2 adet ecstasy, 1 adet neurontin maddesi, 100 litre kaçak alkol ve alkol yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi.

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 16 kişi tutuklandı

16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ayrıca, operasyon kapsamında 3 şüpheli polis tarafından aranırken, 57 şüpheli hakkında ise ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapıldı. Polis merkezinde 3 gün süren işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A. A. ile H. P. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer 16 şüpheli ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 16 kişi tutuklandı

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