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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Antalya'da bir eve düzenlenen operasyonda 32 bin 737 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İHA | 29.01.2020 - 01:13..
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda G.İ., F.K., O.S. ve H.H.Y. isimli şahısların birlikte uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve Ahatlı Mahallesi’nde yer alan bir adreste depoladıkları yönünde bilgi alındı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Eve yapılan operasyonda F.K., O.S. ve H.H.Y yakalanırken ikamette yapılan aramada 32 bin 737 adet ecstasy hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Antalya Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

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