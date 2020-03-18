taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4699
Euro
7.0588
Altın
1510.08
Borsa
86381.01
Gram Altın
313.337
Bitcoin
34721.45

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda klasik müzik eşliğinde Hint keneviri üreten 4 kişi gözaltına alındı.

AA | 18.03.2020 - 17:12..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, Kemer ilçesindeki bir villada klasik müzik eşliğinde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

4 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 22 kilo 800 gram esrar, 198 kök Hint keneviri, bir kuru sıkı tabanca ve 10 fişek ile kenevir bitkisi yetiştirmek için kurulan düzenek ele geçirildi.

Şüphelilerin, villa içine kurdukları ses sistemiyle klasik müzik dinletisi yapması dikkati çekti. Olayla ilgili birisi kadın 4 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

İlginizi Çekebilir
Diyanet: Karantinaya uymak dinen zorunludur
Koronavirüse tedbir amaçlı uygulanan karantinaya uymayanları, Diyanet uyardı.
Antalya'daki eczaneden ilginç koronavirüs önlemi
Koronavirüs nedeniyle eczane çalışanları, müşterilerle arasına naylon poşet koyarak önlem aldı.
Koronavirüs korkusuyla nikahı camın arkasından izlediler
Çiftin nikaha maskesiz gelmesi dikkat çekerken, davetliler salona alınmadı.
Diyarbakır'da sağanak yağış sonrası evleri su bastı
İlde etkisini gösteren kuvvetli yağış, ahır ve evlerde su taşkınlarına sebep olurken, vatandaş zor anlar yaşadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Karantina konusunda ayrımcılık yapılıyor iddiası
Karantina konusunda ayrımcılık yapılıyor iddiası
1076
Sağlık Bakanı: Koronavirüsten bir hastamızı kaybettik
Sağlık Bakanı: Koronavirüsten bir hastamızı kaybettik
736
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
495
Doktor Mehmet Öz'den koronavirüs için ilginç öneri
Doktor Mehmet Öz'den koronavirüs için ilginç öneri
378
Erdoğan Türkiye'deki korona vakalarını değerlendirdi
Erdoğan Türkiye'deki korona vakalarını değerlendirdi
529
ABD'de koronavirüs salgını, tüm eyaletlere yayıldı
ABD'de koronavirüs salgını, tüm eyaletlere yayıldı
68
BDDK, kredi borcunda gecikmesi süresini 180 gün yaptı
BDDK, kredi borcunda gecikmesi süresini 180 gün yaptı
101
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir