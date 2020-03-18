Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, Kemer ilçesindeki bir villada klasik müzik eşliğinde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

4 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 22 kilo 800 gram esrar, 198 kök Hint keneviri, bir kuru sıkı tabanca ve 10 fişek ile kenevir bitkisi yetiştirmek için kurulan düzenek ele geçirildi.

Şüphelilerin, villa içine kurdukları ses sistemiyle klasik müzik dinletisi yapması dikkati çekti. Olayla ilgili birisi kadın 4 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adliyeye sevk edildi.