Antalya'da uyuşturucu satıcısını yalanı kurtaramadı

Antalya Manavgat'ta geçen 17 Haziran'da şüphe üzerine polis tarafından durdurulan otomobilde bulunan ve ilçede bir otelde terzilik yapan Ahmet Nuhoğlu'nun üzerinde ve otomobilde yapılan aramada, 1,3 gram eroin ve 1,9 gram metamfetamin uyuşturucu madde bulundu.

SATMIYORUM, KULLANIYORUM DEDİ

Nuhoğlu, polisteki sorgusunda, uyuşturucu madde ticareti yapmadığını, kullanıcı olduğunu söyledi. İşlemleri tamamlanan Ahmet Nuhoğlu sevk edildiği Manavgat 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklandı.

PATOLOJİ RAPORUNDA EROİN ÇIKMADI

Şüphelinin idrar örnekleri üzerinde yapılan incelemede şüphelinin idrarında esrar, amfetamin metamfetamin (amfetamin türevleri) tespit edilmesine rağmen üzerinde bulundurduğu anlaşılan eroin maddesine ait olan metabolitlere rastlanılmadığının anlaşıldığı, bu durumda şüphelinin üzerindeki eroini kullanmadığı, kullanmak amacıyla değil satış amacıyla satın aldığı ortaya çıktı.

"500 LİRA VERMİŞTİM"

Mardin'den kan davası nedeniyle geçen sene Manavgat'a geldiğini ve bir otelde terzi olarak çalıştığını anlatan Nuhoğlu, "Ben uyuşturucu maddeleri yakalandığım gün Antalya Zeytinköy'den aldım, aldığım şahsı ismen bilmiyorum. 10 gram eroin, 4 gram kristal aldım, karşılığında 500 TL verdim ama zaten aldığım miktar daha da düşükmüş. Ben kimseye uyuşturucu madde satmadım, temin etmedim, suçlamayı kabul etmiyorum, beraatımı talep ederim" dedi.

12 YIL HAPİS

Davayla ilgili esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin içinde eroin maddesinin de bulunması nedeniyle cezada artırım yapılması gerektiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Verilen aranın ardından mahkeme, itiraz yolu açık olmak üzere sanığa 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 1250 gün karşılığı 25 bin lira adli para cezası verdi.