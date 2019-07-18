Antalya’da yabancı uyruklu 7 kişi sınır dışı edildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bıçaklı kavga olayına karışan yabancı uyruklu 7 kişi, sınır dışı edilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

1 KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz 2019 tarihinde Ilıca Mahallesi Çakalderesi mevkiinde yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan kavgada, 1 kişi bıçakla yaralandı.

GÖZALTINA ALINAN KİŞİLER SINIR DIŞI EDİLDİLER

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu'na bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kavgaya karıştığı belirlenen I.E., F.H., A.M., E.M., H.H., K.A. ve A.E. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.