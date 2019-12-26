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Antalya'da yakalanan hırsızın tam donanımlı kıyafeti

Ekipler, hırsızın üzerindeki özel yapım kıyafetin ön tarafında bir hazne ve hırsızlıkta kullandığı eşyaları tespit etti.

İHA | 26.12.2019 - 12:53..
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Antalya’nın Avsallar Mahallesi Söğüt Caddesi’nde devriye gezen Yeşilköy Jandarma ekipleri, dün gece saat 00.30 sularında kuyumcu dükkanına çatıdan girmek isteyen bir şahıs gördü.

İLGİNÇ GİYSİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Şüphelenen ekipler, şahsı suçüstü yakaladı. Ekiplerin yaptığı incelemede, şüphelinin giydiği ilginç giysinin ön kısmında bir hazne ve içerisinde hırsızlıkta kullanılan eşyalar olduğu tespit  edildi.

Antalya'da yakalanan hırsızın tam donanımlı kıyafeti

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İfadesi alınmak üzere İncekum Jandarma Karakoluna götürülen ve Özbekistan uyruklu İ.K., karakolda yapılan sorguda kuyumcu dükkanını soymak istediğini itiraf etti. Savcılığa sevk edilen İ.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

Antalya'da yakalanan hırsızın tam donanımlı kıyafeti

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