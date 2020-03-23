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Antalya'da yanan araç çeşme hortumuyla söndürüldü

Seyir halindeki araçta yangın çıkması sonucu çevredekiler müdahale ederken, araçta hasar oluştu.

İHA | 23.03.2020 - 11:01..
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halinde ilerleyen Murat Yıldırım'ın kullandığı 07 D 7225 plakalı otomobil, hareket halindeyken yanmaya başladı.

ÇEŞME HORTUMUYLA MÜDAHALE EDİLDİ

Yanan otomobilden kendisini güçlükle dışarıya atan sürücü, çevredeki marketten yangın tüpü alarak araca ilk müdahaleyi yaptı.

Yangın tüpünün yeterli gelmemesi sonucu yakınında bulunan inşaattan çekilen çeşme hortumuyla, müdahale edildi.

Antalya'da yanan araç çeşme hortumuyla söndürüldü ViDEO

OTOMOBİLDE HASAR OLUŞTU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, itfaiye aracının gelmesiyle yangın tamamen söndürüldü.

Aracın motor bölümünde ise büyük çapta hasar oluştu.

Antalya'da yanan araç çeşme hortumuyla söndürüldü

"OTOMOBİLDEN ALEVLER YÜKSELDİ"

Olay karşısında büyük şaşkınlık yaşayan araç sürücüsü Murat Yıldırım, "Mezarlık istikametinden gelirken aracın harareti yükseldi. Karşımdan gelen bir araç sürücüsünün uyarısı ile aracımı yolun sağına çekerek araçtan indim. Bir anda alevler yükselmeye başladı. Market sahibi, elinde yangın tüpüyle gelerek müdahalede bulundu. İnşaattan hortumla su sıktılar. İtfaiye geldi ve yangını söndürdü. Canımıza bir şey gelmediği için halime şükrediyorum." dedi.

Antalya'da yanan araç çeşme hortumuyla söndürüldü

Antalya'da yanan araç çeşme hortumuyla söndürüldü

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