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Antalya'da yanan evde bir tek Türk bayrağı zarar görmedi

Binanın ikinci katındaki dairenin balkonunda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Evin tamamı küle dönerken, balkonda asılı olan Türk bayrağı zarar görmedi.

DHA | 28.07.2019 - 16:55..
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Antalya'nın Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki apartmanın ikinci katında yangın çıktı.

Sabah saatlerinde ailesiyle birlikte denize girmek için sahile giden Arzu Ererman'a ait dairenin balkon kısmında bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu itfaiyeye ve polise bildirdi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, balkondaki kanepeye ardından odalara sıçradı.

KÜL OLAN EVDE BİR TEK TÜRK BAYRAĞI YANMADI

Yangın tüm daireyi sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi. Polis ekiplerince yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatılırken, dairede yapılan incelemede balkondaki Türk bayrağının alevlerden etkilenmemesi dikkat çekti. Balkona çıkan bir polis memuru Türk bayrağını alıp katladı, ardından, yanan dairede oturanların komşusuna teslim etti. Bu arada, haberi alıp olay yerine gelen ve evlerinin yandığını gören aile, gözyaşlarına hakim olamadı.

Antalya'da yanan evde bir tek Türk bayrağı zarar görmedi

KLİMA ÜNİTESİNDEN ŞÜPHELENİLİYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerinin, yangının balkondaki klimanın dış ünitesinden çıkmış olabileceğini, ardından balkondaki kanepenin tutuşması sonucu alevlerin dairenin diğer odalarına sıçradığı ihtimalini değerlendirdikleri bildirildi.

Antalya'da yanan evde bir tek Türk bayrağı zarar görmedi

Antalya'da yanan evde bir tek Türk bayrağı zarar görmedi

Antalya'da yanan evde bir tek Türk bayrağı zarar görmedi

Antalya'da yanan evde bir tek Türk bayrağı zarar görmedi

Antalya'da yanan evde bir tek Türk bayrağı zarar görmedi

Antalya'da yanan evde bir tek Türk bayrağı zarar görmedi

Antalya'da yanan evde bir tek Türk bayrağı zarar görmedi

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