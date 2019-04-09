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Antalya'da yardım istediği arkadaşı tarafından evi soyuldu

Hastanede yatarken en yakın arkadaşı tarafından evi soyulan Sevilay Bayram; 33 bin TL nakit, 60 bin TL'lik de ziynet eşyalarının çalındığını söyledi.

DHA | 09.04.2019 - 11:08..
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Antalya'da oturan Sevilay Bayram'ın, işlettiği kuyumcu dükkanı iflas edince bir miktar döviz, Türk parası, altın ve ziynet elinde kaldı.

Aniden rahatsızlanan Bayram, eşine ulaşamayınca yakın arkadaşı Fuat Tutan'dan kendisini hastaneye götürmesini istedi. Fuat Tutan da Burhan Kalkan adlı arkadaşına otomobilini vererek, Sevilay Bayram'ı hastaneye götürmesini istedi

ANAHTARI ÇALIP KOPYASINI ÇIKARDI

Hastanede ilacın etkisiyle uyuyan Bayram'ın yanından evin anahtarını alan Fuat Tutan, refakatçı olarak da kız arkadaşını bıraktı. Fuat Tutan, hastaneye yakın bir yerde yedeğini yaptırdığı anahtarı aldığı yere bıraktı. Fuat Tutan, kopyaladığı anahtarı Burhan Kalkan'a verip Bayram'ın evine gönderdi.

ÇAY DOLU VİSKİ ŞİŞELERİNİ DE ÇALDI

Anahtarla kapıyı açıp eve giren Burhan Kalkan, yatak odasındaki çantayı buldu. Çantadaki 33 bin TL ile 60 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını bir poşete dolduran Kalkan, değerli gördüğü birkaç parça eşya ve dekor amaçlı kullanılan, içerisinde çay dolu viski şişelerini de çaldı. Elinde iki poşetle çıkarken güvenlik kameralarına yakalanan Kalkan, kısa sürede izini kaybettirdi.

TUTUKLANDILAR

Sevilay Bayram'ın eve gelen küçük kızı, evin dağınık olduğunu görünce hırsız girdiği düşüncesiyle durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede zanlıların, 14 suçtan kaydı bulunan Burhan Kalkan ve Fuat Tutan olduğunu tespit etti. İkili, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

"90 BİN TL ZARARIM VAR"

Hastaneden evine geldiğinde büyük şok yaşadığını belirten Sevilay Bayram, yıllardır yakınında duran arkadaşının evine girip hırsızlık yapmasına anlam veremediğini söyledi. Çalınan altın ve paradan haber alamadığını ifade eden Bayram, "Hırsızın üzerinden 24 bin TL çıktı. Altınlar, ziynet eşyaları ve diğer çaldıkları yok. Birisine emanet olarak bıraktığını duydum. Ancak bana gelen giden hiçbir şey yok. Evimde dekor amaçlı kullandığım viski şişeleri vardı, onları dahi çalmış. Viski şişelerinin içinde çay vardı. Mutfakta harçlık olarak bulunan 50 TL'yi dahi çalmışlar. İki hırsızın ömür boyu cezaevinde kalmasını istiyorum." diye konuştu.

Antalya'da yardım istediği arkadaşı tarafından evi soyuldu

Antalya'da yardım istediği arkadaşı tarafından evi soyuldu

Antalya'da yardım istediği arkadaşı tarafından evi soyuldu

Antalya'da yardım istediği arkadaşı tarafından evi soyuldu

Antalya'da yardım istediği arkadaşı tarafından evi soyuldu

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