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Antalya'da yardım isteyen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

Antalya'nın Demre ilçesinde denize yakın bir alanda yardım talebinde bulunan 24 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

AA | 26.11.2018 - 21:48..
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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Demre ilçesi Kekova Kale mevkisinde denize yakın bir yerde aralarında çocukların da olduğu düzensiz göçmen grubunun yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

24 KİŞİDEN 8'İ ÇOCUK

İki Sahil Güvenlik botu ve bir helikopter ile başlatılan çalışmada, ilk etapta durumu kritik olan hamile kadın tahliye edilerek Kaş Limanı'nda hazır bekleyen 112 Acil Servis ambulansına alındı.

Daha sonra 10 kadın, 5 erkek ve 8 çocuk olmak üzere diğer 23 düzensiz göçmen de kurtarılarak Kaş Limanı'na getirildi.

Antalya'da yardım isteyen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

Antalya'da yardım isteyen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

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