Antalya'da yasağı ihlal etti, merdiven altı tıraş yaptı

Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 21 Mart'ta alınan kararla berber, kuaför ve güzellik salonları tedbir kapsamında kapatıldı.

Bazı vatandaşlar ise salgın nedeniyle alınan kuralları ihlal etti.

MERDİVEN ALTINDA TIRAŞ YAPTI

Antalya'nın Duraliler Mahallesi'nde yaşayan adam iki katlı evin bahçesinde ev sahibini yanında getirdiği çantadaki makas ve tarakla saç ve sakal tıraşı yaptı.

Komşuların cep telefonu kamerasıyla kendisini kaydetmesini umursamayan adam, işini yapmaya devam etti.

Antalya'da yasağa rağmen merdivenaltı tıraş