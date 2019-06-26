Antalya’da yaşlı adamı öldüren alkollü şahıs gözaltında

Antalya’nın Kemer ilçesinde Nihat G. (49), okul çevresinde köpeğini gezdirirken bir lisede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Özgür Ş. (36) tarafından durduruldu.

Alkollü olan Özgür Ş., tartıştığı Nihat G.’ye saldırarak başından yaraladı.

Olay yerine gelen gece bekçisi ise canından oldu.

YARDIMA GELEN YAŞLI BEKÇİYİ ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Bu sırada yakındaki bir evin balkonunda bulunan bir kadın bağırınca o tarafa yönelen Özgür Ş.’ye sitenin gece bekçisi 72 yaşındaki Ali Osman Kayan engel olmak istedi. Kayan’ı yumruklayarak yere düşüren Özgür Ş., yaşlı adamı yerde acımasızca tekmeledi.

DURAN KALBİ ÇALIŞTIRILDIYSA DA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Saldırı sırasında kendisini kaybettiği belirtilen ve sulama kanalının tahliye kısmına kafa üstü yığılan Ali Osman Kayan, çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Nabız ve solunum alınamayan Kayan’a kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalışan vatandaşlar, bu arada 112 Acil Servis sağlık ekibini aradı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis Sağlık Ekibi, Ali Osman Kayan’ın kalbini yeniden çalıştırdı. Akciğerlerine su ve çamur girdiği görülen Kayan, Kemer Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu sırada Kayan’ın yakınları hastaneye geldi. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Antalya’daki özel bir hastaneye nakledilen Ali Osman Kayan’ın kalbi burada da birkaç kez durdu ve çalıştırıldı ancak talihsiz adam sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

KATİL SALDIRGAN GÖZALTINDA

Olayla ilgili olarak saldırgan güvenlik görevlisi Özgür Ş., jandarma tarafından gözaltına alınırken, yaralı Nihat Gökkılıç tedavi altına alındı. Şüpheli Özgür Ş.’nin bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.





