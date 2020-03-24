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Antalya'da yaşlı adam sahte dişle kuyumcuyu dolandırdı

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağını ihlal ederek, sahte altın dişlerle kuyumcuyu dolandıran şahıs yakalandı.

İHA | 24.03.2020 - 16:32..
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Antalya'nın Kepez ilçesinde kuyumcu esnafı Ali Söğüt'ün iş yerine gelen yaşlı adam, altın kaplama dişlerini bozdurmak istedi.

Kuyumcu Ali Söğüt yaşlı adamdan dişleri alarak, altınların gerçek olup olmadığına baktı.

YASAĞI DELDİ, KUYUMCUYU DOLANDIRDI

Kuyumcunun dişlerin gerçek altın olduğunu belirtmesi üzerine, cebindeki sahte dişlerle değiştiren yaşlı adam, Ali Söğüt'e kaplama dişleri geri verdi.

Şahıs dişlerin karşılığında aldığı 1200 lira parayla ortadan kaybolurken, koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üzeri yaşlıların dışarı çıkma yasağını da ihlal etti.

Sahte dişle kuyumcuyu dolandırdı

ZANLI YAKALANDI

Kuyumcu Söğüt, benzer olayın birkaç saat sonra olduğunu öğrenince dolandırıldığını düşünerek, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 72 yaşındaki şüpheli Ö.K.'yi gözaltına alırken, aracında çok sayıda sahte altın kaplama diş ele geçirildi.

Antalya'da yaşlı adam sahte dişle kuyumcuyu dolandırdı

"İKİ KUYUMCUYU DAHA DOLANDIRMIŞ"

Yaşlı adamın ilk verdiği altının gerçek olduğunu belirten Söğüt, “Şüpheli 3 sahte diş getirdi, biri altındı. Dişin birini geri aldı, satayım mı satmayayım mı diye cebine attı. Cebindeki sahtelerle değiştirmiş. 1200 lirayı alıp, gitti. Sonradan kontrol ettiğimde 3’ü de sahte altın çıktı. İki kuyumcuya daha gitmiş, dolandırmaya çalışmış.” dedi.

Söğüt, yaşlı adama bir de koronavirüs önlemleri kapsamında kolonya ikram ettiğini belirtti.

Antalya'da yaşlı adam sahte dişle kuyumcuyu dolandırdı

Antalya'da yaşlı adam sahte dişle kuyumcuyu dolandırdı

Antalya'da yaşlı adam sahte dişle kuyumcuyu dolandırdı

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