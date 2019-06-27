Antalya'da yaşlı adamın kalçasından köpek ısırdı

Manavgat’ta evinden yürüyerek işine giden 65 yaşındaki Sait Ünal, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeğin kalçasından ısırdığı Sait Ünal, kaçmak isterken düşerek başını asfalt zemine çarptı. Bir süre kendisinden geçen ve kanlar içerisinde kalan talihsiz adam, çalıştığı iş yerindeki bir arkadaşı tarafından yattığı yerde fark edilip Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

"BİR ANDA ÜZERİME SALDIRDILAR"

Başına dikiş atılan, tetanoz aşısı yapılan Sait Ünal, olayın şokundan uzun süre çıkamadığını belirterek, “Her sabah olduğu gibi spor amaçlı olarak evimden çıkıp Sorgun Mezarlığı'nın etrafından dolaşıp çalıştığım yere gidiyordum. Tam bu noktaya geldiğimde yolun sağında ve solunda üçer tane köpeğin uyumakta olduğunu gördüm. Yanlarından geçerken bir anda üzerime saldırdılar. Birisi kalçamdan ısırdı. Kaçmaya çalıştığım sırada yere düşüp başımı çarpmışım. Ne kadar burada kaldım bilmiyorum. Kendimi çevre yolunda üst geçidin altında buldum. Çalıştığım iş yerinden bir arkadaş beni görerek hastaneye getirdi.” dedi.

Ünal, kendisinin başına gelenlerin çocuk ve kadınların da başına gelebileceğine dikkat çekerek, yetkililerden sokak köpekleri konusunda önlem almalarını istedi.







