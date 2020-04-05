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Antalya'da yaşlı adamın tarlasını jandarma sürdü

Jandarma personeli, sokağa çıkma yasağı olan vatandaşın, tarlasını ekemezse gelecek yıl aç kalacağını söylemesi üzerine, direksiyon başına geçti.

İHA |
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Antalya'da yaşlı adamın tarlasını jandarma sürdü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, salgın tedbirleri kapsamında parklar ve mesire yerlerinin kapatılmasının ardından devriye gerçekleştiren jandarma ekipleri, yaşlı bir vatandaşın traktörle tarla sürmeye gittiğini gördü.

Ekipler, durdurdukları traktörün sürücüsüne sokağa çıkma yasağını hatırlattı.

'TARLA EKİLMEZSE AÇ KALIRIM' DEDİ

Vatandaşın, tarlasını ekemezse gelecek yıl aç kalacağını söylemesi üzerine jandarma görevlileri, vatandaşın tarlasına gitti.

Jandarma, sokağa çıkması yasak olan vatandaşın tarlasını sürdü

TARLAYI JANDARMA SÜRDÜ

Jandarma görevlileri, traktörle yaklaşık 10 dekarlık tarlayı sürüp ekime hazır hale getirdi. Jandarma tarafından evine bırakılan yaşlı adam, görevlilere teşekkür etti.

Antalya'da yaşlı adamın tarlasını jandarma sürdü

Antalya'da yaşlı adamın tarlasını jandarma sürdü

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