Antalya’da yaşlı kadını 83 bin TL dolandırdılar

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran 73 yaşındaki F.U.T, telefonla arayan bir kişinin kendisini cumhuriyet savcısı gibi tanıtıp soygun gerçekleştirilen bir kuyumcuda kimliğinin bulunduğunu söylediğini anlattı.

GÖZALTINA ALINMAMAK İÇİN 83 BİN LİRASINI VERDİ

Telefondaki kişi yaşlı kadına gözaltına alınmaması için, evine gelen kişilere banka hesabından çektiği 83 bin lirayı verdi. Yaşlı kadının ifadesi ve şüphelilerin güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheliler A.K, M.K. ve İ.A’yı evlerinde gözaltına aldı.

İKİ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 83 bin lira F.U.T’ye teslim edildi. Şüphelilerin, dolandırıcılık suçlarından poliste kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.