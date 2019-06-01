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Antalya’da yaya geçidinde 8 araç birbirine girdi

Bir sürücü yaya geçidindeki yayalara yol verince, 8 araç zincirleme birbirine çarptı.

İHA | 01.06.2019 - 11:02..
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Antalya’da yaya geçidinde 8 araç birbirine girdi

Antalya Muratpaşa ilçesinin Kızılarık Mahallesi Gazi Bulvarı’nda havalimanı güzergahına doğru giden bir kamyonet sürücüsü, bulvar üzerindeki yaya geçidinden geçmeye çalışan yayaları görünce yavaşladı.

8 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Hızlı gelen diğer sürücüler zincirleme olarak birbirine çarptı. Kazada 2 kamyonet, 6 otomobil zarar gördü. Birkaç arabanın hurdaya döndüğü kazada şans eseri ne yayalar ne otomobil sürücüleri yaralandı. 8 aracın akıcı trafik içinde kalmasıyla uzun kuyruklar oluştu.

YAYALAR ÜST GEÇİT İSTİYOR

Kazanın ardından hem yayalar hem sürücüler yaşananlara tepki gösterdi. Yayalar üst geçit isterken, sürücüler çevre yolunda hızlı akan trafiğin içinde yaya geçidinin tehlike oluşturduğunu öne sürdü. İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışmasının ardından araçlar çekici yardımıyla yoldan çekildi.

Antalya’da yaya geçidinde 8 araç birbirine girdi ViDEO

Antalya’da yaya geçidinde 8 araç birbirine girdi

"BU OLAYI GÜNDE 4-5 KEZ YAŞIYORUZ"

Ali Ünlü, yaya geçidi olmasına rağmen herhangi bir belirleyici işaretin olmadığını belirterek "Ne sürücülerin ne yayaların birbirine saygısı var. Bu yaya geçidinin buradan iptal edilmesi gerekiyor ya da 100 metre ileriden sürücülerin uyarılması gerekir. Günde bu olayı biz 4-5 kez yaşıyoruz. 10'a yakın araba birbirine girdi. Sürekli kaza oluyor. Gerekli yerlere başvuru yaptık ama sonuç alamadık" dedi.

Antalya’da yaya geçidinde 8 araç birbirine girdi

Antalya’da yaya geçidinde 8 araç birbirine girdi

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