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Antalya'da yayla yolları karla kaplandı

Kaş ilçesinde, yüksek kesimlerde 40 santimetreyi bulan karla mücadele çalışması başlatıldı.

İHA | 30.12.2019 - 13:42..
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Antalya’nın turizm merkezlerinden Kaş'ın Gömbe ve Sütleğen Mahallesi karla kaplandı.

Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece yarısı yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Antalya'da yayla yolları karla kaplandı VİDEO

KAR KALINLIĞI 40 SANTİMETRE

Kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye kadar ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanırken, ekipler karla kaplanan yollarda çalışma başlattı. Bölgede sorunun giderilmesi için Kaş Belediyesi ve karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Antalya'da yayla yolları karla kaplandı

EKİPLER KARLA MÜCADELE EDİYOR

Özelikle Gömbe ve Sütleğen Mahallesi’nde, ekipler 2 greyder ve 2 kepçe ile yol açma çalışmaları gerçekleştiriyor. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, ilçe merkezinde kar yağışı olmadığını belirterek, yüksek kesimlerde karla kaplanan yollarda ekiplerin yoğun çalışma yaptığını söyledi. Bölgede kar yağışının devam ettiği bildirildi.

Antalya'da yayla yolları karla kaplandı

Antalya'da yayla yolları karla kaplandı

Antalya'da yayla yolları karla kaplandı

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