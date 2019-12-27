taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.959
Euro
6.6603
Altın
1512.69
Borsa
113683.61
Gram Altın
289.793
Bitcoin
43277.35

Antalya'da yaz bitmiyor

Doğu illeri kar ve tipiye teslim olmuşken Amtalyalılar yine yazdan kalma bir gün yaşadı.

İHA | 27.12.2019 - 17:54..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Türkiye’nin özellikle doğu illeri kara teslim oldu. Birçok ilde birçok yerleşim yerine ulaşım kar nedeniyle güçlükler sağlanıyor.

Fakat Antalya'da durum farklı. Antalyalılar yine güneşli havanın ve denizin tadını çıkardı.

SICAKLIK 14 DERECE

Hava sıcaklığının 14 derece, nem oranının ise yüzde 44 olarak ölçüldüğü kentte, güneşli havayı fırsat bilenler akşam saatleri olmasına karşın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yerini aldı.

Bazı vatandaşlar sahilde balık tutmayı tercih ederken, bazıları da denize girdi. Yabancı turistlerin de gözlendiği sahilde tatilciler bol bol fotoğraf çektirdi.

Antalya'da yaz bitmiyor

''YOLDA GELİRKEN KAR GÖRDÜK''

Ailesiyle birlikte Isparta’dan gelen Mehmet Kavak, “Hava güzel olunca tadını çıkartalım dedik. Isparta’da şuanda eksi derecelerde. Yolda gelirken kar da gördük. Buraya yaklaşırken Antalya’ya geldiğimizi anladık. Herkes güneşin tadını çıkartıyor” dedi.

Antalya'da yaz bitmiyor

Antalya'da yaz bitmiyor

Antalya'da yaz bitmiyor

Antalya'da yaz bitmiyor

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'nin yerli otomobili tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili tanıtıldı

1099
Otobüs firmaları hizmetleri kısmaya başladı

Otobüs firmaları hizmetleri kısmaya başladı

316
Yerli otomobilin fotoğrafları

Yerli otomobilin fotoğrafları

1011
CNN Türk'te Beste Uyanık işten çıkarıldı

CNN Türk'te Beste Uyanık işten çıkarıldı

114
Yerli otomobil Bursa'da üretilecek

Yerli otomobil Bursa'da üretilecek

571
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

450
Yerli otomobilden ilk detaylar

Yerli otomobilden ilk detaylar

291
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir