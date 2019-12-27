Antalya'da yaz bitmiyor

Türkiye’nin özellikle doğu illeri kara teslim oldu. Birçok ilde birçok yerleşim yerine ulaşım kar nedeniyle güçlükler sağlanıyor.

Fakat Antalya'da durum farklı. Antalyalılar yine güneşli havanın ve denizin tadını çıkardı.

SICAKLIK 14 DERECE

Hava sıcaklığının 14 derece, nem oranının ise yüzde 44 olarak ölçüldüğü kentte, güneşli havayı fırsat bilenler akşam saatleri olmasına karşın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yerini aldı.

Bazı vatandaşlar sahilde balık tutmayı tercih ederken, bazıları da denize girdi. Yabancı turistlerin de gözlendiği sahilde tatilciler bol bol fotoğraf çektirdi.

''YOLDA GELİRKEN KAR GÖRDÜK''

Ailesiyle birlikte Isparta’dan gelen Mehmet Kavak, “Hava güzel olunca tadını çıkartalım dedik. Isparta’da şuanda eksi derecelerde. Yolda gelirken kar da gördük. Buraya yaklaşırken Antalya’ya geldiğimizi anladık. Herkes güneşin tadını çıkartıyor” dedi.