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Antalya'da yazdan kalma sıcaklık

Hava sıcaklığının 20 derece olduğu Antalya'da, sahiller dolup taştı.

DHA | 17.02.2020 - 15:53..
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Türkiye, şubat ayında hem yaz hem de kışı geçiriyor.

Doğu kara teslimken, Akdeniz bölgesi 20-25 derece hava sıcaklığı ile şaşırtıyor.

Antalya'nın Lara bölgesindeki 20 kilometre uzunluğundaki Lara kumsalı, güneşli havanın keyfini çıkarmak isteyenlerle dolup taştı.

Antalya'da yazdan kalma sıcaklık

BİKİNİ GİYİP FOTOĞRAF ÇEKTİLER

Kimileri balık tuttu, kimileri ise şortlarını giyip sahil yürüyüşü yaptı. Kitap okuyup güneşlenenlerin yanı sıra, bikini içinde selfie çekip güneşlenenler de oldu.

Antalya'da yazdan kalma sıcaklık

DENİZ SUYU SICAKLIĞI 18 DERECE ÖLÇÜLDÜ

Hava sıcaklığının 20 deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü turistik kentin sakinleri park ve bahçelere de akın etti.

Antalya'da yazdan kalma sıcaklık

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