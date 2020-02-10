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Antalya'da yeni evli çift trafik kazası yaptı:1 ölü

Antalya'da trafik kazasında aynı otobülde bulunan sürücü öldü, 8 ay önce evlendiği eşi ise ağır yaralandı.

İHA | 10.02.2020 - 08:14..
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Antalya'da saat 22.10 sıralarında, Aksu ilçesinden şehir merkezi istikametine ilerleyen İlker E. idaresindeki 36 EH 044 plakalı araç ile, Mehmet Fatih Taşıran’ın kullandığı ve içerisinde eşi Gizem Yiğit Taşıran’ın bulunduğu 07 Y 8628 plakalı araç çarpıştı.

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Araçlardan Mehmet Fatih Taşıran’ın kullandığı otomobil, refüje çarptıktan sonra takla atarak yol kenarına savruldu, İlker E.’nin kullandığı otomobil ise yol ortasındaki bariyerlere çarptı. Kazada iki araç da adeta hurdaya döndü.

Antalya'da yeni evli çift trafik kazası yaptı:1 ölü

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

İhbarın üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlker E. kazayı yara almadan atlatırken, araç içerisinde sıkışan Taşıran çifti, itfaiyenin müdahalesiyle araçtan güçlükle çıkartıldı. Feci kazada Mehmet Fatih Taşıran hastaneye kaldırılacağı sırada yaşamını yitirdi. Yaralanan Gizem Yiğit Taşıran ise tedavi edilmek üzere Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

8 AY ÖNCE EVLENMİŞLERDİ

Öte yandan kazada yaşamını yitiren Mehmet Fatih Taşıran ile yaralan Gizem Yiğit Taşıran’ın 8 ay öncesi evlendikleri ortaya çıktı. Kazayı duyup olay yerine gelen İlker E.’nin yakınları ise 1 kişinin öldüğünü öğrenince gözyaşı döktü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'da yeni evli çift trafik kazası yaptı:1 ölü

Antalya'da yeni evli çift trafik kazası yaptı:1 ölü

Antalya'da yeni evli çift trafik kazası yaptı:1 ölü

Antalya'da yeni evli çift trafik kazası yaptı:1 ölü

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