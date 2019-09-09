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Antalya'da yol kenarında dinlenen besiciye araba çarptı

Yol kenarında dinlenirken otomobil çarpan besici, hayatını kaybetti.

AA | 09.09.2019 - 11:24..
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kardeş Kentler Bulvarı'nda küçükbaş hayvanlarını otlatan besici Mustafa İpek (66), bir süre sonra dinlenmek için yol kenarındaki taşa oturdu.

Bu sırada İpek'e, sürücüsü öğrenilemeyen 07 VS 403 plakalı otomobil çaptı.

BESİCİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, İpek'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Güvenlik güçleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Cenazenin başında şemsiye açarak bekleyen İpek'in yakınları, cenaze aracının geç gönderildiğini ileri sürerek bu duruma tepki gösterdi.

Antalya'da yol kenarında dinlenen besiciye araba çarptı

Antalya'da yol kenarında dinlenen besiciye araba çarptı

Antalya'da yol kenarında dinlenen besiciye araba çarptı

Antalya'da yol kenarında dinlenen besiciye araba çarptı

Antalya'da yol kenarında dinlenen besiciye araba çarptı

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