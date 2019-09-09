taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7463
Euro
6.3537
Altın
1513.49
Borsa
101064.13
Gram Altın
278.375

Antalya'da yol kenarında sızıp kalan kadın

Alkol alıp yol kenarında sızan genç kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu uyandırıldı.

İHA | 09.09.2019 - 14:27..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Antalya-Burdur karayolunun 20. kilometresinde aracıyla gitmekte olan servis şoförü Orhan Tuna, kavşağa geldiği sırada köprüden geçerken bir kadının kaldırımda hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.

ALKOL KUTULARININ YANINDA SIZDI

Aracını durduran Tuna, yanında alkol kutuları bulunan kadına seslenmesine karşın cevap alamadı. Tuna, bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını uyandırdı.

Antalya'da yol kenarında sızıp kalan kadın

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerine tepki gösteren kadın, ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da yol kenarında sızıp kalan kadın

Antalya'da yol kenarında sızıp kalan kadın

Antalya'da yol kenarında sızıp kalan kadın

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstiklal Caddesi'ndeki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

İstiklal Caddesi'ndeki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

461
Halit Ayar'ın katilinin ilk ifadesi

Halit Ayar'ın katilinin ilk ifadesi

690
CHP'li belediye başkanları WhatsApp grubu kurdu

CHP'li belediye başkanları WhatsApp grubu kurdu

203
Hatay Emniyet Müdürü trafik kazası geçirdi

Hatay Emniyet Müdürü trafik kazası geçirdi

107
Erdoğan'dan ABD'ye güvenli bölge mesajı

Erdoğan'dan ABD'ye güvenli bölge mesajı

373
Türkiye'nin nükleer hamlesi rahatsızlığa neden oldu

Türkiye'nin nükleer hamlesi rahatsızlığa neden oldu

302
HDP binasının önünde eylem yapan aileler koruma altında

HDP binasının önünde eylem yapan aileler koruma altında

156
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir