Antalya'da yol kenarında sızıp kalan kadın

Antalya-Burdur karayolunun 20. kilometresinde aracıyla gitmekte olan servis şoförü Orhan Tuna, kavşağa geldiği sırada köprüden geçerken bir kadının kaldırımda hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.

ALKOL KUTULARININ YANINDA SIZDI

Aracını durduran Tuna, yanında alkol kutuları bulunan kadına seslenmesine karşın cevap alamadı. Tuna, bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını uyandırdı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerine tepki gösteren kadın, ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.