Antalya'da yol verme tartışması cinayetle sonuçlandı

Manavgat-Alanya D-400 karayolu kenarında Kızılot Mahallesi’nde meydana gelen olayda, çalıştıkları otelden çıkan M.P., F.G. ve Y.K., alışveriş yapmak üzere Kızılot Mahallesi’ndeki markete geldi.

YOL VERME KAVGASI ÇIKTI

Şahıslar markete girecekleri sırada, toplama yolda otomobiliyle gelen ve Kızılot Mahallesi’nde bir otelde çalıştığı belirtilen Hüseyin Zeki Yıldırım (28) ile aralarında yol verme tartışması yaşandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çıkan kavgada Yıldırım’ı üç yerinden bıçaklayıp son olarak sırtından bıçaklayan şahıslar kaçarken, genç aldığı bıçak darbeleri ile olay yerinde yaşamını yitirdi.

3 KİŞİ LOJMANLARDA YAKALANDI

Görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kameraları görüntülerinden, şüphelilerden biri belirlendi. Şüpheliler, yapılan çalışmalarla 2 saatte otelin lojmanında saklanırken yakalandı. Çenger Jandarma Karakolu'na getirilen şüpheliler birbirlerini suçlarken, ölen Hüseyin Zeki Yıldırım’ın cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 3 zanlı, jandarmadaki sorgularının ardından sıkı güvenlik önlemi altında Manavgat Adliyesi'ne getirildi.





























