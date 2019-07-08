Antalya'da yolcu minibüsünde korkunç kaza anı

Antalya'nın Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi’nde Bayır Mezarlığı istikametinden gelip şehir merkezine gitmekte olan Osman Yüksel’in kullandığı yolcu minibüsü ile Muhammed Etem İnce’nin kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı.

Minibüse sağ ön kapıdan çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada otomobil sürücüsü Muhammed Etem İnce ile minibüste yolcu olarak bulunan Gamze Çiçek ve Buse Nur Toprak yaralandı.

YOLCULARIN PANİK ANLARI KAMERADA

112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza anı şehir içi minibüsünün kameralarına yansıdı.

Yolcuların çığlık attığı kaza anında ayaktaki yolcuların ise savrulmamak için araç içindeki sabit parçalar ve birbirlerine tutunmaya çalıştığı da görüldü.

Yolcu minibüsünde panik anları