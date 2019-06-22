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Antalya'da yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 20 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4'ü ağır 20 kişi yaralandı.

AA | 22.06.2019 - 16:23..
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Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 ADF 220 plakalı yolcu otobüsü, Akseki-Manavgat kara yolu Murtiçi mevkisinde devrildi.

YOLDAN GEÇENLER YARDIM ETTİ

Kazada 5'i çocuk 20 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Yoldan geçen vatandaşlar, otobüsten çıkardıkları yaralılara yardım etti. Vatandaşlar şemsiye, kilim ve naylonlarla yaralıları sağanaktan korumaya çalıştı.

Antalya'da yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 20 yaralı

4'ÜNÜN SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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