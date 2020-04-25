Antalya'da yolda uyuyan köpeği ezerek öldürdü

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesinde 19 Nisan Pazar günü saat 21.00'da meydana geldi.

Plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen araç, yol ortasında yatan evcil köpeği hemde sokağa çıkma yasağının olduğu gün ezerek 30 metre sürükledi.

YOL ORTASINDA ÇARPTIĞI KÖPEK ÖLDÜ

Vatandaşların haber vermesi üzerine çağrılan hayvan ambulansı olay yerine geldiğinde köpeğin öldüğünü tespit etti.

Yolda uyuyan köpeği ezerek öldürdü VİDEO

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Köpeğin sahibi, olayın ardından polise şikayette bulunarak sürücünün bulunmasını istedi.

Yaşanan olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Olay yerindeki bir işletmeye ait güvenlik kameralarında köpeğin yol ortasında uyuduğu ve hızlı olduğu görülen sürücünün hiç frene dahi basmadan köpeği ezdiği ve sürükledikten sonra kayıplara karıştığı görülüyor.

SÜRÜCÜ HER YERDE ARANIYOR

Köpeğin ölümüne neden olan kimliği belirsiz sürücüyü arama çalışmaları devam ediyor.