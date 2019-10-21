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Antalya’da yükü ağır gelen kamyonet havaya kalktı

Elmalı ilçesinde aldığı yükün etkisiyle ön kısmı havaya kalkan kamyonet, vinç yardımıyla eski haline döndü.

İHA | 21.10.2019 - 10:16..
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Antalya’nın Elmalı ilçesinde sürücüsünün ismi belirlenemeyen 34 YJ 0682 plakalı kasasında domates taşıyan kamyonetin, yokuşa geldiğinde arkasındaki yükün etkisiyle ön kısmı havaya kalktı.

KONTROLÜ SAĞLAYAMAYINCA İTFAİYEYİ ARADI

Ne olduğunu anlayamayan sürücü, kamyonetin kontrolünü güçlükle sağlayıp araçtan indi ve itfaiyeyi arayıp yardım istedi.

Antalya’da yükü ağır gelen kamyonet havaya kalktı

DENGESİ TEKRAR SAĞLANDI

Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, bir vinç yardımıyla yardımıyla kamyonetin arka kısmındaki yükü boşaltıp yeniden dört teker üzerine gelmesini sağladı. Yük kontrolü yapılıp dengesi sağlanan kamyonet, yoluna devam etti.

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