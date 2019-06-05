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Antalya’da zincirleme kaza: 9 yaralı

Antalya’nın Finike ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3’ü çocuk 9 kişi yaralandı.

İHA | 05.06.2019 - 01:08..
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Antalya'nın Finike ilçesi Sahilkent Mahallesi Akdeniz Bulvarında zincirleme kaza meydana geldi. Tugay Ç. idaresindeki 07 BUH 47 plakalı otomobil, Mustafa İ.Ö.’nün kullandığı 20 BL 343 plakalı araca çarptı.Antalya’da zincirleme kaza: 9 yaralı

Çarpmanın şiddetiyle Mustafa İ.Ö. idaresindeki araçta önündeki sürücüsü belirlenemeyen 07 AFH 414 plakalı araca arkadan çarptı.Antalya’da zincirleme kaza: 9 yaralı

9 KİŞİ YARALANDI

Kazada Mustafa İnal Öz, Emre Raşit Ertugrul (22) ,Ela Inal Öz (4) ,Demir Sinanoğlu (2) , Sinem Sinanoğlu (4) Hacer Raziye Kurucuk (53), Tahir Öztekin (20), Vesile Gökboydak (23) ve Turgay Çarkçı (31) yaralandı.Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği bildirildi.
Antalya’da zincirleme kaza: 9 yaralı

Antalya’da zincirleme kaza: 9 yaralı

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