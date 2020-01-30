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Antalya’da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Antalya’da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

İHA | 30.01.2020 - 01:57..
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Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde, havalimanı istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 HM 023 plakalı araç ile aynı güzergahta ilerleyen 07 NEC 65 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı çarpıştı.

5 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI

Çarpışan arabalardan biri yine aynı güzergahta ilerleyen 07 ASN 982 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan araç refüjü aşarak karşı şeritte ilerleyen 07 CPH 53 ve 07 AIM 045 plakalı otomobillere çarptı.

8 KİŞİ YARALANDI

Kazada 8 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk yardımı sonrası çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası çift taraflı araç trafiğine kapatılan bulvar, kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Antalya’da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Antalya’da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

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