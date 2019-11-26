Antalya'daki dev dalgalar dikkat çekti

Antalya ve ilçelerine yapılan meteorolojik uyarının ardından, yağış ve şiddetli fırtınayla birlikte Konyaaltı Sahili’nde dev dalgalar oluştu.

FIRTINA DEV DALGALAR OLUŞTURDU

Antalya ve ilçelerinde dün gece saatlerinden itibaren, etkisini arttıran yağış, bazı yollarda su birikintileri oluşturmasının yanı sıra parklardaki küçük ağaçların da devrilmesine sebep oldu. Konyaaltı Sahili’nde oluşan dalgalar ise dikkat çekti.

SAHİL KAHVERENGİ BİR RENGE BÜRÜNDÜ

Boğaçayı’nın taşıdığı alüvyon ve çamurlu suyla sahil şeridi kahverengi bir renge büründü. Dev dalgalar önünde yürüyüşe çıkan vatandaşların öz çekim yaparak, manzarayı izlediği belirtildi.





İŞLETMELER ZARAR GÖRDÜ

Sahildeki kıyı bandına yakın olan bazı işletmelerin ahşap bölümlerinin zarar gördüğü öğrenildi. Dalgalar plajlardaki soyunma kabinleri, işletmelerin çeşitli tesislerine de zarar verdi.





''MANZARA MUHTEŞEM''

Manzara eşliğinde kahvesini yudumlayan Tuğba Akyıldız, “Antalya’nın kışını yaz mevsiminden daha çok seviyorum. Dalgalar çok güzel insana sakinlik veriyor. Her sabah yürüyüşe çıkarım. Akşamdan yağmur çok yağmaya başladı sabah dalga olacağı belliydi manzara muhteşem.” dedi.



