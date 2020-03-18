Antalya'daki eczaneden ilginç koronavirüs önlemi

Antalya'da koronavirüs önlemleri artarak devam ederken koronavirüs tedbirleri kapsamında bir eczane, işletme içini şeffaf naylon ile donattı.

NAYLON İLE KORUMA ALANI OLUŞTURULDU

İlaç reyonları dahil çalışanların olduğu bölüm, naylon ile çadır gibi korumaya alındı.

Bu uygulama ile hem çalışanlar hem de gelen hasta ve hasta yakınları kendilerini güvende hissetti.

Eczaneden ilginç korona virüs önlemi

MÜŞTERİLERLE MESAFE 1 METRE

Maske ve eldiven takarak görevlerini yapan iki kadın çalışanın, müşterileri ile aralarındaki mesafenin 1 metre olduğu belirlendi.

Ödeme ise naylon üzerine gişe gibi açılan 3 noktadan yapılırken, eczaneye gelenler uygulamayı başarılı bulduklarını belirtti.

Uygulamanın ülke genelinde de büyük beğeni topladığını belirten çalışanlar, şeffaf önlemin nasıl yapıldığına dair çok sayıda telefon aldıklarını belirtti.

"ALINMASI GEREKEN BİR ÖNLEM"

İlaç alan Tibet Bahar, ”Uygun bir yöntem olmuş. Çalışanlar için güzel bir uygulama olmuş, kendilerini koruyorlar. Bizim için de daha güvenli. İlk kez böyle bir uygulama gördüm. Kişisel alanı daraltıyor ama alınması gereken bir önlemdi.” dedi.

"ÇOK İYİ BİR KORUNMA"

Şakir Alpay, ”İlk kez böyle bir şey gördüm. Çok iyi bir korunma. Herkes uyarsa çok güzel olur. Hem biz hem çalışanlar korunuyor. Yerli, yabancı herkes eczaneye geliyor. Bu durumda hiçbir şeyin olacağını zannetmiyorum. Çok başarılı bir yöntem bulmuşlar.” dedi.