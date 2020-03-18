taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4574
Euro
7.05
Altın
1503.95
Borsa
86064.2
Gram Altın
311.517
Bitcoin
33850.82

Antalya'daki eczaneden ilginç koronavirüs önlemi

Koronavirüs nedeniyle eczane çalışanları, müşterilerle arasına naylon poşet koyarak önlem aldı.

İHA | 18.03.2020 - 16:30..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Antalya'da koronavirüs önlemleri artarak devam ederken koronavirüs tedbirleri kapsamında bir eczane, işletme içini şeffaf naylon ile donattı.

NAYLON İLE KORUMA ALANI OLUŞTURULDU

İlaç reyonları dahil çalışanların olduğu bölüm, naylon ile çadır gibi korumaya alındı.

Bu uygulama ile hem çalışanlar hem de gelen hasta ve hasta yakınları kendilerini güvende hissetti.

Eczaneden ilginç korona virüs önlemi

MÜŞTERİLERLE MESAFE 1 METRE

Maske ve eldiven takarak görevlerini yapan iki kadın çalışanın, müşterileri ile aralarındaki mesafenin 1 metre olduğu belirlendi.

Ödeme ise naylon üzerine gişe gibi açılan 3 noktadan yapılırken, eczaneye gelenler uygulamayı başarılı bulduklarını belirtti.

Uygulamanın ülke genelinde de büyük beğeni topladığını belirten çalışanlar, şeffaf önlemin nasıl yapıldığına dair çok sayıda telefon aldıklarını belirtti.

Antalya'daki eczaneden ilginç koronavirüs önlemi

"ALINMASI GEREKEN BİR ÖNLEM"

İlaç alan Tibet Bahar, ”Uygun bir yöntem olmuş. Çalışanlar için güzel bir uygulama olmuş, kendilerini koruyorlar. Bizim için de daha güvenli. İlk kez böyle bir uygulama gördüm. Kişisel alanı daraltıyor ama alınması gereken bir önlemdi.” dedi.

Antalya'daki eczaneden ilginç koronavirüs önlemi

"ÇOK İYİ BİR KORUNMA"

Şakir Alpay, ”İlk kez böyle bir şey gördüm. Çok iyi bir korunma. Herkes uyarsa çok güzel olur. Hem biz hem çalışanlar korunuyor. Yerli, yabancı herkes eczaneye geliyor. Bu durumda hiçbir şeyin olacağını zannetmiyorum. Çok başarılı bir yöntem bulmuşlar.” dedi.

Antalya'daki eczaneden ilginç koronavirüs önlemi

Antalya'daki eczaneden ilginç koronavirüs önlemi

İlginizi Çekebilir
Koronavirüs korkusuyla nikahı camın arkasından izlediler
Çiftin nikaha maskesiz gelmesi dikkat çekerken, davetliler salona alınmadı.
Diyarbakır'da sağanak yağış sonrası evleri su bastı
İlde etkisini gösteren kuvvetli yağış, ahır ve evlerde su taşkınlarına sebep olurken, vatandaş zor anlar yaşadı.
Ünlü isimlerden şehit aileleri için Çanakkale Türküsü
Ünlü isimler tarafından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü için seslendirilen Çanakkale Türküsü’nün tüm geliri, şehit ailelerine bağışlanacak.
Erdoğan Türkiye'deki korona vakalarını değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde koronavirüs toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sabır ve duayla bu süreci atlatacağını söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Karantina konusunda ayrımcılık yapılıyor iddiası
Karantina konusunda ayrımcılık yapılıyor iddiası
1070
Sağlık Bakanı: Koronavirüsten bir hastamızı kaybettik
Sağlık Bakanı: Koronavirüsten bir hastamızı kaybettik
736
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
495
Doktor Mehmet Öz'den koronavirüs için ilginç öneri
Doktor Mehmet Öz'den koronavirüs için ilginç öneri
372
Erdoğan Türkiye'deki korona vakalarını değerlendirdi
Erdoğan Türkiye'deki korona vakalarını değerlendirdi
479
ABD'de koronavirüs salgını, tüm eyaletlere yayıldı
ABD'de koronavirüs salgını, tüm eyaletlere yayıldı
68
BDDK, kredi borcunda gecikmesi süresini 180 gün yaptı
BDDK, kredi borcunda gecikmesi süresini 180 gün yaptı
101
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir