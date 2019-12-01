Antalya'daki kumar operasyonunda şüphelilere ceza yağdı

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, Antalya'daki kumar suçuyla ilgili geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi.

13 KİŞİYE ADLİ İŞLEM YAPILDI

10 farklı adrese düzenlenen çalışmada 13 şüpheliye, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suç konusuyla alakalı adli işlem yapıldı.

107 ŞÜPHELİYE 34 BİN LİRALIK PARA CEZASI

Operasyonlarda, 10 bin TL paraya, yaklaşık 8 adet bilgisayara, 5 adet televizyon ve çok sayıda modeme, telefon ve kameraya el konuldu.

Aynı zamanda, yaklaşık 80 deste iskambil kağıdı 930 poker pulu ve çok sayıda oyun kartı ele geçirilirken, 107 şüpheliye toplam 34 bin 250 TL idari para cezası uygulandı.