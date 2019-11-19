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Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İstanbul’dan getirdikleri uyuşturucuyu, Antalya'da piyasaya süremeden yakalandılar.

İHA | 19.11.2019 - 12:35..
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Antalya'da, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, Manavgat’ta uyuşturucu madde ticareti ile kullanımını önlemeye yönelik başlattığı çalışmalar aralıksız sürüyor.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik ekipleri, D-400 karayolu Total Kavşağı'nda şüpheli bir araç durdurdu. Araç içerisinde bulunan A.S., M.A. ve Kırgızistan uyruklu E.T. isimli şahısların yapılan aramasında 1 paket halinde 1 gram uyuşturucu skunk maddesi ve aracın sağ ön kapı cebinde 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

EVDE ARAMA YAPILDI

M.A.’nın ikametinde yapılan aramada ise 610 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi, 3 bin 405 adet ecstasy uyuşturucu hap ve 1.130 gram uyuşturucu skunk maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 735 lira, 470 euro ve 92 dolar ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Araçta bulunan diğer şüpheli Kırgızistan uyruklu E.T. hakkında, "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldı. M.A. ile A.S. ise gözaltına alındı.

Manavgat’ta bulunduğu belirlenen M.İ.K. de ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İSTANBUL'DAN ANTALYA'YA PİYASAYA SÜRECEKLERDİ

Zanlılardan A.S., uyuşturucu maddeleri İstanbul'da bulunan M.İ.K.’den alarak Manavgat’a getirdiğini ve piyasaya sürdüklerini itiraf etti.

Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden M.A. ile A.S. Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, M.İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

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