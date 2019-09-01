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Antalya'dan yeni rekor

Yerli ve yabancı turistin en uğrak şehirlerinden biri olan Antalya, ilk 8 ayda 10 milyonu aşkın turist ağırlayarak yeni bir rekorun da sahibi oldu.

İHA | 01.09.2019 - 15:19..
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Antalya, rekora doymuyor...

ANTALYA REKOR TURİST AĞIRLIYOR

Tatil sezonunun bitmesine son bir ay kala Türkiye'nin turizm başkenti Antalya rekor sayıda turist ağırlamaya devam ediyor.

Antalya'dan yeni rekor

8 AYDA 10 MİLYON TURİST GELDİ

Dünyanın en çok turist ağırlayan üçüncü kenti Antalya'nın bu yıl hedefi 16 milyon turistti. Yılın ilk 8 ayında kente 10 milyon 765 bin 946 turist geldi.

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre 2018 yılının 1 Ocak-31 Ağustos döneminde 9 milyon 228 bin 254 turist ağırlayan Antalya, bu yıl aynı dönemde 10 milyon 765 bin 946 turist sayısına ulaştı.

Antalya'dan yeni rekor

YÜZDE 16'LIK ARTIŞ

Turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,66'lık artış yaşandı. Turist sayısı son 4 yılda 2,5 milyon oranında artarken, Rus ve Alman pazarı yine ilk sıralarda yer aldı.

Rusya'dan 3 milyon 865 bin 310 kişi gelirken, Almanya'dan 1 milyon 697 bin 824 turist Antalya'yı tercih etti.

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