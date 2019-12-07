taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7866
Euro
6.4017
Altın
1460.81
Borsa
108869.14
Gram Altın
271.801
Bitcoin
43034.66

Antalyalı adam miras için iki akrabasını öldürdü

Manavgat'ta yaşayan Süleyman Ünal ve Mehmet Ali Merih, miras yoluyla kalan arazi için kavga etti. Ünal, halasının oğlu M. Ali Merih ve Rüştü Merih'i öldürüp iki kez müebbet ve 39 yıl hapis cezası aldı

DHA | 07.12.2019 - 15:42..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

17 Mart tarihinde öğle saatlerinde miras nedeniyle iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü ve kavgada kan aktı.

AV TÜFEĞİYLE AKRABALARINA ATEŞ AÇTI

Süleyman Ünal, miras yoluyla kalan arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu halasının oğlu Mehmet Ali Merih ile çocukları Rüştü Merih ve Mesudiye Kılıç ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman Ünal, yanında getirdiği av tüfeğiyle Mehmet Ali Merih ve çocuklarına ateş açtı.

İKİ KİŞİ ÖLDÜ

Baba ve çocukları yere yığılırken, Süleyman Ünal kaçtı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Merih ve oğlu Rüştü Merih doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

Kolundan yaralanan Mesudiye Kılıç ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Antalyalı adam miras için iki akrabasını öldürdü

7 YAKINI SERBEST BIRAKILDI

Olaydan kısa süre sonra Süleyman Ünal, tüfeğiyle karakola giderek, teslim oldu ve tutuklandı. Gözaltına alınan Ünal'ın 7 yakını ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Süleyman Ünal hakkında 2 kez 'kasten insan öldürme', 4 kez de 'kasten öldürmeye teşebbüs', diğer sanıklar hakkında da çeşitli suçlamalarla Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşması dün yapıldı.

Duruşmaya tutuklu sanık Süleyman Ünal ile tutuksuz sanıklar, oğulları Savaş Ünal ve Ali Ünal, eşi Gülşen Ünal, kızları Havva Ünal, Birgül Kaya ve Gülsüm Gebizli ile damadı Hüseyin Gebizli katıldı. Öldürülen Mehmet Ali Merih ve Rüştü Merih'in yakınları ile saldırıdan yaralı kurtulan Mesudiye Kılıç ve tarafların avukatları da duruşmada yer aldı.

Antalyalı adam miras için iki akrabasını öldürdü

SAVCI ESAS HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜNÜ AÇIKLADI

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, Süleyman Ünal'ın olay günü arazi anlaşmazlığı yaşadığı Mehmet Ali Merih ve oğlu Rüştü Merih'i öldürmekten ömür boyu hapisle cezalandırılmasını, Süleyman Biber, Mesudiye Kılıç, Emine Çetin ve Mehmet Kılıç'ı öldürme kastıyla ateş ettiği için cezalandırılmasını, Savaş Ünal'ın babası Süleyman Ünal'a tüfeği ve şarjörleri vererek eylemlerini gerçekleştirmesinde yardımcı olarak suçun icrasını kolaylaştırdığı ve Süleyman Ünal'ın 2 kez kasten öldürme, 4 kez de kasten öldürmeye teşebbüs suçlarında yardım ettiği için ayrı ayrı cezalandırılmasını, diğer sanıklar Gülşen Ünal, Birgül Kaya, Gülsüm Gebizli, Havva Ünal, Ali Ünal ve Hüseyin Gebizli'nin ise suç işlediğine dair delil bulunamadığından beraatlarını talep etti.

Şikayetçilerin avukatlarından Bengi Melisa Birsen, savcının esas hakkındaki görüşüne karşı Savaş Ünal'ın yardım eden değil, olayın müşterek faili, beraat talep edilen diğer sanıkların ise yardım eden sıfatıyla cezalandırılmalarını talep etti.

Antalyalı adam miras için iki akrabasını öldürdü

BERAAT İSTEDİ

Duruşmada son sözü sorulan tutuklu sanık Süleyman Ünal, savcının esas hakkındaki görüşünü kabul etmediğini, maktullerin oğluna bıçakla saldırınca, oğlunu korumak maksadıyla ateş ettiğini kaydederek, beraatını istedi. Tutuksuz sanık Savaş Ünal da suçlamayı kabul etmediğini belirtti ve beraatını talep etti.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Verilen aranın ardından kararını açıklamayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Süleyman Ünal'ın Mehmet Ali Merih ve oğlu Rüştü Merih'i 'kasten öldürme' suçundan 2 kez ömür boyu, yaralanan Mesudiye Kılıç, Mehmet Kılıç, Emine Çetin ve Süleyman Biber'e karşı 'teşebbüs aşamasında kalan kasten öldürme' suçundan 39 yıl, eylemleri sırasında kendisine yardım eden oğlu Savaş Ünal'a da 42 yıl hapis cezası ve hükmen tutuklanmasına karar verdi.

Duruşmada diğer sanıklar Gülşen Ünal, Birgül Kaya, Gülsüm Gebizli, Havva Ünal, Ali Ünal ve Hüseyin Gebizli'nin beraatine karar verildi. Karara 1 hafta içerisinde itiraz edilebileceği belirtildi.

Antalyalı adam miras için iki akrabasını öldürdü

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Dava süresince tutuksuz yargılanan sanık Savaş Ünal, mahkeme başkanının daveti üzerine duruşma salonuna gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hakkında infaz işlemleri tamamlanan Savaş Ünal, cezaevine gönderildi.

Duruşmanın ardından adliye koridorunda şikayetçiler ve sanık yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma polisin araya girmesiyle sonlanırken, taraflar ayrı ayrı kapılardan adliyeden çıkartıldı.

Antalyalı adam miras için iki akrabasını öldürdü

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Savunma sanayisinde en büyük ihracat Pakistan ile yapıldı

Savunma sanayisinde en büyük ihracat Pakistan ile yapıldı

86
Mehmet Ali Erbil'in son hali

Mehmet Ali Erbil'in son hali

114
Yeni vergi düzenlemeleri Resmi Gazete'de

Yeni vergi düzenlemeleri Resmi Gazete'de

283
Milletvekillerine çakar takma hakkı tanındı

Milletvekillerine çakar takma hakkı tanındı

686
Bolu'da konteyner dışına çöp atanlar tespit edilecek

Bolu'da konteyner dışına çöp atanlar tespit edilecek

147
Ambulansı kirletmek istemeyen Türk askeri

Ambulansı kirletmek istemeyen Türk askeri

112
Emre Belözoğlu reklam panolarını tekmeledi

Emre Belözoğlu reklam panolarını tekmeledi

120
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir