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Antalyalı aile yılan korkusundan evine giremiyor

Kepez ilçesinde 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Dilek Dağcıoğlu, yılanların evine yuva yaptığını ileri sürdü. Aile, yılan korkusundan geceleri uyumuyor.

İHA | 16.09.2019 - 11:20..
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3 çocuk annesi Dilek Dağcıoğlu, 2 yıldır kirada otuyor. Ancak anne, 1,5 aydır korkudan eve giriş yapamıyor. Bunun nedeni ise 'yılan'....

ÇATIDA UYUYORLAR

Daha önce ahır olarak kullanılan evinin ahşap zemininde siyah renkte irili, ufaklı yılanlar gördüğünü söyleyen Dağcıoğlu, korkudan mobilyalarını dışarı çıkarıp evinin önünde oturuyor, geceleri ise çocuklarıyla birlikte çatıda uyuyor.

Antalyalı aile yılan korkusundan evine giremiyor

MADDİ İMKANSIZLIKLARDAN EVDEN ÇIKAMIYOR

Daha önce belediye ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdiğini, ancak ekiplerin gelip ilaçlamasına rağmen çözüm olmadığını aktaran Dağcıoğlu, maddi imkansızlıklar yüzünden de evden çıkamadığını belirtti.

Antalyalı aile yılan korkusundan evine giremiyor

"1,5 AYDIR PSİKOLOJİM BOZULDU"

Dağcıoğlu, yılanların dışarıdan geldiğini düşündüğünü, ancak daha sonra evin içerisinde birkaç kez daha karşılaşınca yuva yaptıklarını anladığını ifade etti.

Olay sonrası itfaiye ve belediye ekiplerini aradığını belirten Dağcıoğlu, “2 defa itfaiyeyi aradık. Onlar gelip baktılar ve ‘Acil bu evden çıkmanız gerek. 4-5 yerde yuva yapmışlar dediler.' Belediye, ilaçlama için personel gönderdi, o da korkusundan giremedi. Ben cesaretlenip 3 çocuğum için kendim girdim, her yeri ilaçladım. Bir hafta sonra tekrar görünce 1,5 aydır psikolojim bozuldu.” dedi.

Antalyalı aile yılan korkusundan evine giremiyor

"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Maddi durumu uygun olmadığı için evden çıkamadığını da belirten Dağcıoğlu, yetkililerden yardım talep etti. Dağcıoğlu, "Şu anda damda kalıyoruz ve hayatımız dam oldu. Evin içerisine korkudan giremiyoruz, çocuklarım dışarıda ve damda ödevini yapıyor. Yılanların çocuklarıma ya da bana zarar vermesinden korkuyorum." diye konuştu.

Antalyalı aile yılan korkusundan evine giremiyor

Antalyalı aile yılan korkusundan evine giremiyor

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