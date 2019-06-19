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Antalyalı çocuklardan 'kaçırıldım' şakası

Antalya'da, iki çocuk tarafından şaka amaçlı balkondan sokağa atılan 'Lütfen yardım, kaçırılıyorum' yazılı kağıt polisi alarma geçirdi.

DHA | 19.06.2019 - 09:42..
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Muratpaşa ilçesinde sokakta yürüyenler, kaldırımda üzerinde telefon numarası ile 'Bunu okuyorsan lütfen yardım et. Polisi ara. Telefonumu takip etsin. Lütfen yardım, kaçırılıyorum' ifadeleri yer alan 3 kağıt buldu. Notları okuyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

TELEFON NUMARASI DOKTORA AİT ÇIKTI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kağıtta yazan telefonun Denizli'de bir doktora ait olduğunu ve doktorun konudan bilgisinin olmadığını belirledi.

Antalyalı çocuklardan 'kaçırıldım' şakası

TUTANAK TUTULDU

Çevredeki evlerde inceleme yapan polis ekipleri, yardım çağrısı bulunan kağıtları biri 10 diğeri 15 yaşında iki çocuğun, şaka amacıyla balkondan kaldırıma attıklarını tespit etti.

Olayla ilgili tutanak tutan polis, çocukları uyararak sokaktan ayrıldı.

Antalyalı çocuklardan 'kaçırıldım' şakası

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