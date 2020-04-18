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Antalyalı DJ'den sokağa çıkamayanlara müzik şov

DJ Mehmet Çınar, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan vatandaşlara moral vermek için evinin terasından şarkılar çaldı.

DHA |
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Antalyalı DJ'den sokağa çıkamayanlara müzik şov

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla getirilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağında Antalya'nın sevilen DJ'lerinden Mehmet Çınar, halka moral vermek için evindeki DJ kabininin başına geçti.

Konyaaltı ilçesindeki evinin terasına iki dev hoparlör yerleştiren DJ Çınar, sevilen sanatçılardan parçalar çaldı.

Mini konsere komşu apartmanlarda oturanlar da alkışlarla destek verdi.

DJ'den sokağa çıkma yasağında moral konseri İZLE

TÜRK BAYRAĞINI ALAN KOŞTU

DJ Çınar finalde 10'uncu Yıl Marşı'nı çaldı. Marşı duyup balkonlara çıkan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle eşlik etti.

DJ performansı yaklaşık 1 saat sürdü.

Antalyalı DJ'den sokağa çıkamayanlara müzik şov

"MORAL OLSUN İSTEDİM"

Komşularının verdiği destekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Mehmet Çınar, "Dışarı çıkamayan komşularıma moral olsun istedim. Güzel parçalar çalarak onları kısa süreli de olsa neşelendirdiğimi düşünüyorum." dedi.

Antalyalı DJ'den sokağa çıkamayanlara müzik şov

Antalyalı DJ'den sokağa çıkamayanlara müzik şov

Antalyalı DJ'den sokağa çıkamayanlara müzik şov

Antalyalı DJ'den sokağa çıkamayanlara müzik şov

Antalyalı DJ'den sokağa çıkamayanlara müzik şov

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