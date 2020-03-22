Antalyalı Örümcek Adam vatandaşlara kolonya dağıttı

Antalya'da, 'Örümcek Adam' kostümüyle kentin işlek caddelerinde ve parklarında dolaşan Burak Soylu, yaptığı hareketlerle kısa sürede insanların sevgisini kazandı.

Film karakteri Spiderman'i sokkalarda canlandıran Soylu, koronavirüse dikkat çekmek için vatandaşlara evde kalma çağrısı yaptı.

1 METRE KURALINI HATIRLATTI

Caddelerde insan yoğunluğu bulanan yerlerde tedbir amacıyla sosyal mesafeyi korumaları çağrısı yapan Antalyalı Örümcek Adam, konuştuğu kişilere sağlıkları için bir metreden az yaklaşmamalarını söyledi.

YAŞLILARA KOLONYA DAĞITIP EV KAL ÇAĞRISI YAPTI

Kostümüyle caddede dolaşan 'Örümcek Adam' yaşlılara kolonya ikram edip, sağlıkları için evden dışarı çıkmamaları uyarısı yaptı. Soylu'nun uyardığı bir kişi, güneşlenmek için dışarı çıktığını ve kısa süre sonra evine döneceğini söyledi.

EVDE KALANLAR İÇİN DANS ETTİ

Cadde ve sokaklarda elindeki hoparlörde çalan müzik eşliğinde dans ederek dolaşan Burak Soylu, koronavirüs tedbiri amacıyla evden çıkmayanlara da moral oldu.

"BU ŞEKİLDE GÜZEL MESAJ VERMEK İÇİN ÇABA SARF ETTİM"

Koronavirüse dikkati çekmek ve insanların evde vakit geçirmeleri için uyarmak amacıyla sokakta dolaştığını anlatan Soylu, "Koronavirüse karşı farkındalık oluşturmak için kostümümü giydim. Yaşlılara kolonya dağıtıp evde kal çağrısında bulundum. Evde kalan ailelere moral vermek için sokaklarda dans ettim. Kostümümü insanların gerçekten evde kalmaları için giyindim. Bu şekilde güzel mesaj vermek için çaba sarf ettim" diye konuştu.