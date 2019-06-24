Antalya'nın ilçeleri konut satışında zirvede

TÜİK geçtiğimiz günlerde konut satış istatistiklerini il il ve ilçe ilçe açıkladı.

İstanbul, Ankara ve İzmir konut satışlarında rekoru elinde bulundururken, Antalya'da konut satışı rakamları ilgiyi topladı.

ALANYA VE KEPEZ ÖNE ÇIKIYOR

Antalya'nın özellikle Kepez ve Alanya ilçelerinde konut satışları arttı. Antalya'da en çok konut satılan ilçe 7 bin 257 adetle Kepez oldu. 4 bin 664 konut satışı ile Alanya, Kepez'i takip etti.

Bu alanda 3 bin 914 konut satışı ile Muratpaşa 3'üncü, Konyaaltı bin 966 konutla 4'üncü, Manavgat bin 239 konutla 5'inci oldu.