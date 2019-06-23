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Antalya'nın plajları atlı jandarma birliklerine emanet

Antalya'nın Kemer ilçesi sahillerinde ve ören yerlerinde devriye gezerek güvenliği sağlayan atlı jandarma timi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

DHA | 23.06.2019 - 11:12..
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Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi'nden Kemer'e gelen atlı jandarma timi göreve başladı. 'Prens', 'Tayga' ve 'Fora' adlı 3 at, astsubay ve jandarma uzman çavuştan oluşan iki binici ve at bakıcısı bir erle yaz mevsiminde günün belli saatlerinde ilçedeki sahillerde ve ören yerlerinde devriye geziyor. Beldibi Mahallesi'ndeki plajlarda atlı jandarma timini gören tatilciler ve turistler, atların yanına gelerek fotoğraf çektirdi.Antalya'nın plajları atlı jandarma birliklerine emanet

"ATLARIN BURADA OLMASI ÇOK GÜZEL"

Ailesiyle plaja gelen öğrenci Aylin Çelik, "Bence atların burada olması çok güzel bir uygulama olmuş. Turistlerin de dikkatini çekiyor. Güvenlik açısından herhangi bir şey olduğunda müdahale edebilirler" dedi.

Çisem Su Köklüağaç, "Bence çok güzel bir uygulama. Güvenlik olarak da güzel. Ben bütün hayvanları sevdiğim için bence güzel" diye konuştu.Antalya'nın plajları atlı jandarma birliklerine emanet

"YAKIŞIKLI İNSANLAR VE GÜZEL ATLAR"

Tatil için eşiyle Moskova'dan gelen Olga Kurapova, "Otelde konaklıyoruz ve her şey çok güzel. Hatta geri dönmeyi bile istemiyoruz. Atlıları ve jandarmayı sahilde görmek güzel oldu. Burada bölgeyi kontrol etmeleri bizim için çok güzel. Kendimizi güvende hissediyoruz. Buraya gelenler için güvende olmak çok önemli. Yakışıklı insanlar ve güzel atlar. Moskova'da da aynı şekilde atlı birlikler var. Ben tüm tanıdıklarıma Türkiye'ye gelmelerini söyleyeceğim çünkü plajların güvende olduğunu söyleyeceğim. Jandarmanın sürekli yakınlarında olması güven verici. Herkese bu uygulama için çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiğim için mutluyum" dedi.

Antalya'nın plajları atlı jandarma birliklerine emanet

"ATLAR İNSANLARA RAHATLIK VERİYOR"

Aleksey Kurapov da şöyle dedi:

"Benim için çok memnuniyet verici, atlar ve jandarmanın burada olması. Plajda atları görmek daha da güzel. Bizim orada da şehir merkezinde böyle atlı birlikler var. Atlar insanlara rahatlık veriyor. Burada güvende olduğumuz için mutluyuz. Gerçekten de çok güzel."Antalya'nın plajları atlı jandarma birliklerine emanet

Antalya'nın plajları atlı jandarma birliklerine emanet

Antalya'nın plajları atlı jandarma birliklerine emanet

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