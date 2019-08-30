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Antalya'nın rafting ustası Mihrican

Raftingde milli takım formasıyla Türkiye'yi temsil eden "F-16" lakaplı Mihrican , nehirde yaptığı aktivitelerle turistlerin ilgisini çekiyor.

İHA | 30.08.2019 - 13:21..
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Antalya'nın Manavgat ilçesi Beşkonak Mahallesi'nde yaşayan ve rafting restoran işletmesinde ailesine destek olmak amacıyla 13 yaşındayken bu spora başlayan Mihrican Armağan, burada turistlere rafting yaptırmaya başladı.

ÜNİVERSİTEDE OKUYUP, SPORCU YETİŞTİRİYOR

Bölgede yapılan Türkiye Şampiyonası sırasında kabiliyetiyle antrenörlerin dikkatini çekince İstanbul'daki bir takıma alınan Armağan, başarılı olunca milli takım kadrosuna girmeyi başardı. Takım halinde Avrupa üçüncülüğü elde eden 22 yaşındaki Armağan, Türkiye'de de çok sayıda şampiyonluğa imza attı. Yarışmalarda büyük bir ustalıkla mücadele eden Armağan, sporcu yetiştirmenin yanı sıra Dokuz Eylül Üniversitesi'nde eğitim hayatını sürdürüyor.

Antalya'nın rafting ustası Mihrican

BÜYÜK BEĞENİ TOPLUYOR

Botun ipini ağzında tutarak dik kayalara tırmanan, kayalıklara tutunarak botu iten, suya düşen turistleri kurtaran milli sporcu, güçlü, hızlı oluşundan dolayı da bölge halkı ve sporcular arasında "F-16 Mihrican" olarak nitelendiriliyor. Kendinden ağır botla nehirde akıntılara karşı adeta dans eden Armağan, sergilediği yetenekleriyle de büyük beğeni topluyor.

Antalya'nın rafting ustası Mihrican VİDEO

Antalya'nın rafting ustası Mihrican

"RAFTİNGLE HAYATIM DEĞİŞTİ"

İstanbul'dan gelen antrenörlerin desteğiyle profesyonelliğe adım attığını aktaran Armağan, "İlk kez Giresun'da yarıştım. Çok heyecanlıydım. Takım halinde güzel bir performans ortaya koyduk. Yaklaşık 5 yıldır profesyonel olarak devam ediyorum. Gürcistan'da yapılan yarışta Avrupa üçüncüsü olduk. Türkiye'de yapılan yarışlarda da 3 şampiyonluk, çok sayıda da ikincilik, üçüncülüklerimiz var." dedi.

Antalya'nın rafting ustası Mihrican

Antalya'nın rafting ustası Mihrican

Antalya'nın rafting ustası Mihrican

Antalya'nın rafting ustası Mihrican

Antalya'nın rafting ustası Mihrican

Antalya'nın rafting ustası Mihrican

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